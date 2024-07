Hace unos días, Alexis Sánchez apareció en el primer programa llamado “Leyendas”, espacio creado y conducido por Mark González, quien en su canal en YouTube, dialogará con muchos integrantes de la reconocida Generación Dorada.

Y en la ocasión, unos de los conceptos más comentados fue cuando el Niño Maravilla habló que en Chile, un jugador a los 21 años sigue siendo joven, a diferencia de los argentinos.

De todos modos, reveló que durante el trabajo de la selección chilena, él ayuda y aconseja mucho a los futbolistas de más baja edad y trata de orientarlos. Uno de los mencionados por el tocopillano, fue precisamente Lucas Assadi. Este miércoles, el volante de Universidad de Chile salió al paso de los dichos de Sánchez.

“Me lo tomo de buena manera que me tenga considerado. Cuando me ha tocado ir siempre me habla, me aconseja y me dice las cosas que podría hacer mejor”, agradeció asi, el “10” de la U.

Assadi sobre la comparación con los argentinos

En ese diálogo, Alexis dijo que los argentinos jóvenes suelen entender mejor sus indicaciones, a diferencia de los chilenos que les cuesta más. El jugador azul, dijo no saber bien del tema, ya que no le ha tocado compartir con trasandinos de su misma edad.



“En cuánto a los argentinos con chilenos, no tengo experiencia con argentinos jóvenes, acá hay dos argentinos experimentados y no tengo cómo comparar. Son más viejitos”, cerró Assadi.

El día que Assadi debutó en La Roja adulta (Archivo)

¿Cuándo se juega la revancha ante Everton?

Este domingo 14 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, se jugará la vuelta del duelo entre la U y Everton de Viña del Mar.