Una de las polémicas que dejó el partido de Colo Colo ante Unión Española fue el penal por infracción de Felipe Masrri a Carlos Palacios. La decisión la tomó el árbitro Diego Flores tras ver las imagenes.

Para Johnny Herrera era cobrable. “Llega tarde, si hay penalcitos y penales, mala pata… para qué va a querer pegar una patada, es la típica que anticipas”, expresó el exarquero en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “La típica que la tocas, pinchas la pelota y te hacen el penal”, añadió.

Manuel de Tezanos expresó su opinión: “Encuentro que el VAR está permitiendo este tipo de cosas. Los jugadores saben que los tocaron”. Herrera insistió en su opinión: “Penalcito, llegas antes que el otro jugador, le pinchas la pelota en el área y penal”.

De Tezanos hizo una pregunta: “Pero si no lo cobraba ¿Alguien estaría diciendo que hubo robo acá?”. “Es penal pos Manuel”, replicó el exgolero.

Claudio Borghi tiene clara su opinión: “Para mí lo toca, pero para mí no es penal”. Marcelo Vega también considera que no era para cobrar: “No es penal, no es para caer de esa forma”.

Juvenal Olmos emitió su visión: “No, hay contacto, pero termina exagerando mucho el jugador de Colo Colo”. Herrera volvió a manifestar su opinión, aunque con un agregado: “Penalcito, de esos que se cobran, de esos que los árbitros cobran en el Monumental”.

Johnny Herrera se refiere al penal de Felipe Masrri a Carlos Palacios (Foto: Photosport)

De Tezanos le consultó: “¿Qué? ¿Cómo era Johnny?”. Herrera no titubeó en responder: “Penalcito de esos que los árbitros cobran en el Monumental”.

Manoel le hizo otra consulta: “¿En el Nacional no cobraran estos penales?”. El Samurai Azul contestó: “No, nunca”, en un momento que tuvo algunas sonrisas.