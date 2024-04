Colo Colo se mide ante Cerro Porteño por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Jorge Almirón en los minutos previos al compromiso reconoció que tiene muchas expectativas en el partido.

“Bien, con mucha expectativa, la verdad que es muy especial jugar esta Copa, nuestro primer partido de local, con nuestro público”, expresó en diálogo con la transmisión oficial del compromiso en Chilevisión.

El DT espera una buena performance: “Nos hemos preparado bien, espero que hagamos un buen partido, siempre es importante arrancar bien de local, así que hacer un buen partido nos acerca a la posibilidad de poder ganar. Estamos preparados”

Almirón asegura que no toma mucho en cuenta la historia entre el Cacique y el Ciclón: “Es la primera vez que me voy a enfrentar dirigiendo a Colo Colo, la historia siempre es importante, pero no la tomo en cuenta en este caso”.

Jorge Almirón no toma en cuenta la historia pasada entre Colo Colo y Cerro Porteño. (Foto: Photosport)

Además, el DT aseguró que tomó las precauciones, pero también trabajó pensando en el funcionamiento propio: “Es un buen equipo, tiene jugadores de experiencia. Conozco a varios de ellos nos preparamos, tomando los recaudos normal, las precauciones que tiene cualquier equipo, pensamos en lo nuestro, esperemos hacer un buen partido y darle un triunfo a la gente”.