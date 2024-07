El ex entrenador de la Selección Chilena exterminó a este jugador de Colo Colo por su rendimiento

Juvenal Olmos le pone la lápida a este jugador en Colo Colo: "No le veo mucha vida útil"

Si bien hoy en día Colo Colo goza de un positivo presente, en el ‘Cacique’ hay mucha incertidumbre por lo que ha sido el rendimiento que ha mostrado el atacante, Guillermo Paiva, quien no ha podido consolidarse en el ataque del equipo de Jorge Almirón debido a su falta de gol.

Ante esta problemática, el ex entrenador, Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a la situación del paraguayo, en la que especificó que es un jugador que participa bien de las jugadas en el equipo, pero que su falta de gol lo está complicando en su labor.

“Lo de Paiva es complicado porque un nueve que no haga goles, es un nueve desechable, un nueve que sí participa en todas las jugadas, que hace todas las cosas que puede hacer, porque lo hace bien, se engancha bien, va a los espacios, le genera espacios a sus compañeros”, comenzó señalando Olmos.

Sosteniendo su análisis, el ex estratega de la Selección Chilena fue muy duro en indicar que no le ve mucho futuro dentro de Colo Colo si sigue con su falta de gol y que le será muy dificil pelearle la titularidad al nuevo refuerzo ‘Albo’, Javier Correa.

Paiva no ha tenido un buen momento en Colo Colo | Foto: Photosport

“Pero cuando tú no haces goles y te traen para hacer goles, estás complicadísimo, yo no le veo cuando se recupere Javier Correa, no le veo mucha vida útil respecto a concretar ese puesto, a pelearlo”, explicó.

Finalmente, Olmos señala que ve muy complicado de que Jorge Almirón pueda ubicar a Paiva junto a Correa en un doble nueve, ya que en Boca Juniors hizo algo similar, pero siente el ex DT que a Almirón le gustaría más un mediapunta junto a un nueve, en la que Carlos Palacios y Javier Correa podrían tener ventaja.

“Acá, no digo en Argentina, pero acá nunca ha jugado con esa función (doble nueve), siempre juega con un segundo media punta”, cerró.