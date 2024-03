Jorge Valdivia saca la varita y barre el piso con Alfredo Stöhwing por estos dos grandes motivos: "Hablar estupideces, no"

Colo Colo vive días tranquilos a la espera de la reanudación del Campeonato Nacional 2024 esta semana, donde el sábado deberán enfrentar a Everton de Viña del Mar en un encuentro a disputarse en el Estadio Monumental.

En la previa del compromiso, trascendió que el Cacique ficharía a Fidel Tourn, jugador argentino de 17 años para la categoría de proyección utilizando la misma fórmula que utilizó con Pablo Solari y Alan Saldivia.

Stöhwing fue duramente criticado por Jorge Valdivia. | Foto: Photosport

En el día de ayer, Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, aseguró que no sabía nada al respecto y su declaración despertó la ira de Jorge Valdivia: “Qué vergonzoso lo de Stöhwing, todo. Cuando uno no quiere dar una entrevista, como que va corriendo y hablando cualquier tontera”, dijo en ADN Deportes.

“Stöhwing hace eso, habla cualquier tontera. Si él no quería dar la entrevista, debería haberlo dicho. Y si la va a dar, se para y habla cosas coherentes, es el presidente”, complementó con duros dardos hacia el mandamás de ByN.

A todo lo anterior, Jorge Valdivia sumó el estado de la cancha del Estadio Monumental para acrecentar sus críticas al dirigente: “¿Cómo no va a saber que llegó un jugador?, ¿Cómo va a decir ‘está bien, está buena’? No, compadre. Hicimos esto, la resembramos, la mojamos diariamente, lo que sea. Pero hablar estupideces, no”, remató en el cierre.

Colo Colo tendrá 7 días del terror

El Cacique recibe a Everton este sábado 31 de marzo, posteriormente, recibirá a Cerro Porteño de Paraguay el miércoles 3 de abril por Copa Libertadores y el sábado 6 del mismo mes deberá visitar a Ñublense en Chillán.