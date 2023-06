Colo Colo vivió un encuentro amistoso de locura máxima en el Estadio Monumental, en donde los dirigidos por Gustavo Quinteros lograron dar vuelta el marcador ante Deportivo Cali y se impusieron por 5-4 con un agónico tanto de Darío Lezcano, el criticado atacante paraguayo.

Tras lo que fue el compromiso, el estratega de ‘Cacique’ ahondó en lo que fue la participación de Lezcano, en la que señaló que debe seguir siendo un aporte y mandó un mensaje para todo el plantel, en la que todos los jugadores deben estar al 100% para jugar.

Ante esta opinión, salió al paso el ex jugador Jorge Valdivia, quien post-partido tomó el micrófono en ESPN y declaró que la petición que hace el DT de los ‘Albos’ hoy en día es casi imposible que se pueda realizar.

“Los 90 minutos al 100%, es lo ideal, me encantaría que en el mundo existiera un jugador pueda estar al 100% los 90 minutos, ni el mejor del mundo. Es difícil, era algo que yo discutía mucho y debatía cuando se hablaba de los 90 minutos que el jugador no estaba físicamente”, partió señalando Valdivia.

Lezcano anotó para darle el triunfo a Colo Colo ante Deportivo Cali | Foto: Photospor

En esa línea, el ‘Mago’ declaró que Darío Lezcano con su gol en el último minuto derrumbó la teoría de su entrenador, en la que tan solo unos minutos en cancha le bastaron y sobraron para marcar diferencias y darle un triunfo a Colo Colo.

“¿Colo Colo ganó el partido o no? ¿Quién hizo el quinto gol? Lezcano, no necesita 90 minutos profesor Gustavo Quinteros, lo ideal es si y lo hemos hablado, hemos dicho que Lezcano ha llegado hace mucho tiempo y que todavía no está bien físicamente, pero no estoy de acuerdo cuando se pide que el jugador esté los 90 minutos al 100%, porque eso no existe”, confesó.

Finalmente, Valdivia admitió estar de acuerdo con Quinteros en que Darío Lezcano debe comenzar a tener más protagonismo por lo que indica su trayectoria para ser un aporte importante para Colo Colo

“Estoy de acuerdo con él que es un jugador que necesita jugar y necesita aportar más de lo que ha sido hasta este minuto”, cerró.