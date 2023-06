Leonardo Gil se inmola por Damián Pizarro y pide no 'agrandar' al crack de Colo Colo: "Hay que protegerlo y cuidarlo, es un chico joven"

Damián Pizarro al fin le pudo poner un alto a su sequía goleadora y, tras tres meses, ayer se despachó dos goles que sirvieron para que Colo Colo derrotara al Deportivo Cali por 5-4 en un amistoso de carácter internacional.

Uno que no estuvo dentro de la cancha por precaución fue Leonardo Gil, volante del Cacique quien en el post partido junto a ESPN se deshizo en elogios para Pizarro y mostró su felicidad por el doblete del ariete.

“Como compañero me pone muy feliz porque lo conozco desde que subió con nosotros al primer equipo y sé todo lo que ha trabajado para poder estar, para poder competir”, aseguró el ex Rosario Central.

Damián Pizarro volvió al gol en Colo Colo y Leo Gil pide protegerlo. | Foto: Photosport

Leo Gil pide no agrandar a Pizarro: “Hay que protegerlo, no hay que agrandarlo mucho, sino que cuidarlo porque es un chico joven y la frustración por no hacer goles a veces puede ser un arma de doble filo”.

“Yo pienso que, cuando se le da la confianza y el respaldo para que mejore día a día, haciendo dos goles me da mucha felicidad porque sabemos que él trabaja y lo que intenta mejorar todos los días”, complementó.

Leonardo Gil y el Cacique ahora piensan en Unión La Calera el próximo sábado, donde buscarán avanzar a las semifinales regionales para después pensar de lleno en lo que será la ‘final’ ante Deportivo Pereira en el Estadio Monumental.