En Colo Colo todo es alefría tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, luego de eliminar a Junior de Barranquilla en Colombia. El Cacique está haciendo una campaña histórica y en el plantel lo tienen claro. Ahora se les viene River Plate.

Pero también están peleando el título en el Campeonato Nacional y en la Copa Chile, por lo que hasta ahora es una temporada redonda para los albos.

Y este viernes, atendió a los medios en el Estadio Monumental el volante Gonzalo Castellani, quien se unió a última hora en el primer semestre tras la lesión de César Fuentes y de apoco se ha ido ganando un espacio en el Cacique.

En esa línea, el jugador argentino que estaba sin club a inicio de año, confesó que estaba esperando esta oportunidad en el Eterno Campeón.

“Me ha tocado esperar el club en mi casa y las cosas que me habían ofrecido no me convencían realmente. Y de tanto esperar por ahí pasé mucho tiempo sin estar en actividad con un plantel. Y creo que me llegó algo que deseaba demasiado. Sabiendo que iba a ser difícil, porque es un equipo el más grande del país, con Copa Libertadores, con competidores que son mis compañeros de altísimo nivel”, comenzó diciendo.

“La verdad que estoy conforme con mi rendimiento. Me he adaptado bastante rápido, sabiendo que era un desafío muy grande. Pero era lo que esperaba”, agregó.

Su cercanía con Jorge Almirón

Seguido, Castellani tuvo palabras para el entrenador Jorge Almirón, con quien había compartido en otros equipos anteriormente, como Lanús, Atlético Nacional y San Lorenzo de Almagro.

“Es real, lo tuve en varios clubes y él lo vive con mucha pasión el fútbol. Y eso trata de contagiarnos a nosotros. Siempre pone en hincapié que todos son importantes, que vamos a tener posibilidades si están los hechos. Es muy positivo y bueno, también cabe en cada uno de nosotros, en cada jugador, tener la fortaleza mental para cuando no te toca seguir dando para adelante”, comentó.

“Eso quizás al principio costó un poco hasta conocernos, hasta contagiarnos uno de otro. Si bien todos queremos jugar, siempre son once los que salen a la cancha. Pero sí hay algo que se nota en este plantel, que todos tiran para adelante, que todos apoyan y que vamos todos en sintonía. Creo que esa es la clave. He escuchado una frase que me gusta mucho, que los equipos ganan partidos y los planteles ganan cosas importantes. Y eso creo que está reflejado en nosotros”, añadió el mediocampista de 37 años.

Gonzalo Castellani lleva 18 partidos disputados con Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

No hay egos en Colo Colo

El ex Defensa y Justicia, también destacó que en el camarín colocolino no se encontró con lucha de egos y aquello ha sido clave para la gran campaña 2024.

“Yo lo dije en un primer momento, donde los primeros días me sorprendió estar en un equipo tan grande, que a veces existen los egos. Acá dentro del vestuario no pasaba nada de eso. Era gente muy positiva, gente de mucha trayectoria, que el resto se contagia de eso, del trabajo. Tanto en este caso Arturo (Vidal), ahora vino (Mauricio) Isla, tiene una línea de trabajo muy profesional, de muy buena conducta. Y bueno, los que estamos atrás hay que seguir ese camino”, finalizó.