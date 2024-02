Este jueves fue la presentación oficial de Lucas Cepeda en Colo Colo, el segundo refuerzo del equipo que dirige Jorge Almirón detrás de Arturo Vidal, y a la espera del tercera que será el paraguayo Guillermo Paiva.

En la sala de prensa del Estadio Monumental, el extremo de 21 años estuvo acompañado por el gerente deportivo Daniel Morón y entregó sus primeras declaraciones con la camiseta del Cacique, donde recordó con emoción su pasado en las inferiores del Eterno Campeón.

“Una linda oportunidad, yo estuve acá cuando chico. Me di una vuelta larga, pero soy joven aún. Quería esta oportunidad de demostrar por qué el club y el cuerpo técnico confió en mí y traerme. Quiero dejar mi huella, mi sello aquí y ganar muchas cosas con Colo Colo, que es el equipo más grande de Chile“, comenzó diciendo el novel atacante.

“El plantel me ha recibido muy bien, los jugadores me están apoyando harto, me preguntan cómo estoy. Me ayudan bastante. Es un lindo grupo, muy unido y eso a la larga lleva a ganar partidos y títulos. Se ve muy bien el equipo y feliz por haber entrado a un equipo y plantel maravilloso”, agregó.

Lucas Cepeda se convirtió en el segundo refuerzo de Colo Colo para este 2024.

La presión y su recuerdo de Santiago Wanderers

Al ser consultado por la presión de defender al cuadro popular, Cepeda recordó su etapa anterior en Santiago Wanderers, club que vendió el 50% de su pase por 500 mil dólares.

“Vengo de un equipo que te exige mucho, que es uno de los grandes también del país. Llegar a Colo Colo es un poquito más la presión, pero ya vengo con la presión de un equipo grande y es disfrutar del momento, disfrutar de haber vuelto y demostrar dentro de la cancha para que la gente sepa del jugador que el club contrató”, respondió.

La confianza que le entregó Jorge Almirón en Colo Colo

Finalmente, Cepeda se refirió a la confianza que le dio rápidamente el técnico Almirón, ya que el pasado domingo lo hizo debutar en la Supercopa cuando llevaba solo días desde su arribo a la institución alba.

“Valoro mucho la confianza que me está dando el profe, siento que no cualquier jugador debuta a pocos días de haber llegado. Quiero demostrarle que su confianza puede seguir dándomela y no quitármela yo mismo”, cerró.