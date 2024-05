La Copa América de Estados Unidos 2024 está a la vuelta de la esquina y, conforme se acerca el torneo continental, las distintas selecciones que participarán entregan la lista de jugadores citados para el evento a desarrollarse en Norteamérica.

Uno de esos equipos es la selección uruguaya de Marcelo Bielsa quien, según confirmaron diversos medios de aquel país, decidió no llevar -como era de esperarse- a Maximiliano Falcón y Alan Saldivia de Colo Colo.

Esta situación fue replicada por Leonardo ‘Pollo’ Véliz, quien festinó en su cuenta personal de X (Twitter) por la ausencia de los dos centrales estelares que tiene el Cacique en este momento y que hoy jugarán ante Fluminense.

Véliz festina con Falcón y Saldivia. | Foto: Photosport

“Bielsa entrega nómina de Uruguay. Ni por las tapas aparece Falcón que acá se le idolatra. A Marcelo (Bielsa) le dirán loco, pero… no tonto. Ah, y a Saldivia, tampoco”, dijo con su clásico acidez el Pollo Véliz.

El ex albo no se quedó ahí e incluso extendió su crítica a Arturo Vidal: “Hay dos intocables en Chile: Vidal y Falcón para los colocolinos. No se pregunten por qué Falcón no es interesante para Bielsa y es sagrado para quienes le encienden velas”, complementó.

Si bien Maximiliano Falcón y Alan Saldivia no son considerados por Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay, sí tienen una extrema consideración en el Cacique donde son los pilares fundamentales de la zaga alba.

Colo Colo enfrenta a Fluminense

Esta noche, ambos jugadores serán titulares en el duelo entre Colo Colo y Fluminense. El cotejo arrancará a las 8 de la noche de Chile continental y los albos necesitan imponerse en condición de local.