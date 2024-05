Colo Colo celebró el empate obtenido ante Alianza Lima como un triunfo por cómo se dio el partido; con un hombre menos, el Cacique logró empatar el compromiso y aguantó los minutos finales con dos menos tras la expulsión de Arturo Vidal.

En la conferencia de prensa post partido, Jorge Almirón no mostró mucha autocrítica por el pésimo partido que realizaron los albos y lo atribuyó, básicamente, a estar mal parados por momentos y que se tuvo el control del balón.

“Él no quiere meterse en la crítica, para él todo le resultó muy bueno… jugó mal Colo Colo. Cuando vea el partido -y seguramente no lo hará público- se dará cuenta. Fue un desastre el primer tiempo”, analizó en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez.

Yáñez apunta con todo a Almirón. | Foto: Photosport

El histórico albo no perdona a Jorge Almirón por el mezquino planteamiento ante los peruanos: “Colo Colo en el día de ayer perdió la esencia, ha perdido la esencia donde debe demostrar su historia. No me quiero basar en la historia solo por la historia, es lo que ha sido; una camiseta importante de un equipo que va a buscar los partidos y no de manera temerosa como en el día de ayer”, dijo.

“Esto de jugar con línea de 3 y poner a Bolados como carrilero… tienes que jugar un partido arriesgado, tienes que jugártela. Es preferible quedar eliminado, pero con una propuesta de querer ganar el partido. Si voy a un restaurant, no quiero las sobras, sino que me sirvan el plato de comida. Colo Colo no puede jugar así ante un equipo discreto”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el Cacique quedó bien parado de cara a la última fecha, en donde deberá visitar a Cerro Porteño con la chance clara de seguir avanzando en Copa Libertadores de América.

Los albos vuelven a la cancha este domingo cuando, a partir de las 5:30 de la tarde, reciban a Palestino en el Estadio Monumental por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2024.