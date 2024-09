Colo Colo logró una impecable victoria en el norte del país, derrotando a Cobreloa por la cuenta mínima con un solitario gol de Leonardo Gil en el primer tiempo del compromiso que sentenció el partido a favor de los albos.

Una de las grandes sorpresas que tuvo la oncena que paró Jorge Almirón en el norte grande del país fue la inclusión de Leandro Hernández, jugador de categoría 2005 que, por su edad, suma el doble de minutos juveniles para los albos.

Esta situación, sin embargo, no le gustó para nada a Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports quien se fue en picada en el programa cuando se analizaba el aporte de Hernández al Cacique.

Hernández ha sumado pocos minutos este año en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Hay un tema que me dejó este partido que ya me había tocado vivirlo antes, la inclusión de un jugador de categoría 2005 que dobla minutaje. Es una regla absurda que tiene que ser mejorada, cambiada o eliminada”, abrió.

De Tezanos es claro con lo que vio adentro de la cancha: “Leandro Hernández no estaba preparado para jugar. No quiero apuntarlo, porque no es culpa de él. Colo Colo tiene un problema serio de no poder presentar a un juvenil competitivo”, advirtió.

“Va en contra de la regla esto. Me pasó lo mismo que en el partido entre Colo Colo y Coquimbo con Dixon Pereira que chocó con Falcón y quedó mal. Tiene que volver a la regla anterior de que todos sumen lo mismo, sino lo exponen”, complementó en el cierre.

Lo que viene para Colo Colo

Colo Colo jugará este sábado 7 de septiembre ante Magallanes por la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024, mientras que por el Campeonato Nacional lo hará el viernes 13 de septiembre ante Universidad Católica.