Maximiliano Falcón aborda el penalazo no cobrado a Colo Colo y revela diálogo con Gilabert por polémica del pasado: "Me pidió disculpas"

Universidad Católica y Colo Colo no se hicieron daño en la final ida de la zona centro norte de la Copa Chile, en donde igualaron sin goles en un partido lleno de polémicas en el Estadio Santa Laura.

La más polémica, claro está, fue el evidente penal que Peranic le cometió a Carlos Palacios y que ninguno de los 4 árbitros vio, lo que generó la molestia del plantel albo y la reacción de Maximiliano Falcón post partido.

“Dentro de la cancha uno está a mil, y tal como nosotros nos equivocamos a veces en dar un pase, él hace su trabajo y también se equivoca en decisiones. Nosotros vimos el video y es penal, pero para él no lo fue”, dijo Peluca.

Albos y cruzados no se sacaron diferencias en Santa Laura. | Foto: Photosport

El historial entre Falcón y Gilabert se remonta al partido que el Cacique disputó frente a Cobresal en la temporada que casi se va a la B, donde le cometieron un penal flagrante que, pese a que el VAR le recomendó cobrar, Gilabert hizo oídos sordos y lo desestimó.

“Se acercó y me pidió disculpas, me preguntó si tenía un minuto, que se sintió perjudicado, decisiones que uno toma, también le pasó mal. Entonces no creo que sea con una mala intención”, reveló.

Ahora, el Cacique deberá preparar el compromiso de vuelta de Copa Chile a disputarse el próximo domingo en el Estadio Monumental, donde un triunfo le dará el boleto a la próxima ronda a los albos, mientras que una derrota los dejará afuera y un empate forzará a una definición por penales.