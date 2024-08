Colo Colo es solo sonrisas después de haber oficializado a Cristián Riquelme y Mauricio Isla como nuevos refuerzos de los albos, quienes se suman a Javier Correa en este intenso Mercado de Pases de invierno que vivió el Cacique.

La cuenta oficial del Cacique subió un video sobre el primer día el ex jugador de Everton de Viña del Mar como jugador albo, en donde quedó en evidencia un divertido consejo que Maximiliano Falcón le entregó al joven jugador.

Riquelme fue presentado en Colo Colo junto a Mauricio Isla. | Foto: Photosport

Después de saludar a Arturo Vidal y parte del plantel, se cruzó con el central uruguayo. Peluca, en su estilo, le dio la bienvenida al más puro estilo uruguayo que se conozca: “Lo que sí, tenemos que pegarle a todo el que pase”, dijo entre risas.

Riquelme no se quedó atrás, sonrío y le confirmó a Falcón que está listo para el desafío: “A mí me gusta pegar”, respondió. Falcón sacó una carcajada y alentó al nuevo refuerzo albo para lo que viene: “Lo mejor, vamos no más”, cerraron.

El Cacique debía jugar hoy en el Campeonato Nacional 2024 ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano, pero el compromiso fue suspendido por el intenso temporal que azotó a la zona centro sur del país.

¿Cuándo podría debutar Cristián Riquelme en Colo Colo?

Dependiendo de lo que decida Jorge Almirón, Cristián Riquelme podría debutar con la camiseta del Cacique el próximo sábado 10 de agosto cuando, a partir de las 3 de la tarde, Colo Colo enfrente a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.