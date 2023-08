Brayan Cortés estuvo involucrado en un accidente de tránsito el 17 de agosto en Avenida Calera de Tango con San José de Nos. El golero de Colo Colo chocó con la motocolista, Darlinz Gaete, quien lo acusa de provocar el accidente por realizar un viraje sin señalizar.

La persona que salió eyectada de la motocicleta relata a TVN que el golero tras el accidente se quedó en todo momento con ella. Tras aquello llegaron a un acuerdo de palabra, en el cual le manifestó al guardameta que necesitaba se hiciera cargo de los daños de la moto y que no era necesario que cubriera los gastos médicos del accidente.

La motociclista afectada fue llevada a un centro asistencial cercano y luego sostuvo conversaciones telefónicas con el integrante de la Selección Chilena. Sin embargo, tras la comunicación de que el presupuesto del arreglo de la motocicleta asciende a $2.700.000 comenzó el desencuentro.

Darlinz Gaete entregó su versión en diálogo con TVN. “Él dijo que iba a estar atento al presupuesto, se lo mandé, no lo molesté más. Resulta que hoy día se lo mando, le doy el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pasar. Le dije ‘ni siquiera te estoy cobrando lo que a mí me pasó”.

“Me dijo ‘no, recuerda que la culpa fue mutua, la responsabilidad es de los dos. Le dije ‘mira, yo iba en moto, hay una ciclovia, imagina no me pasa a mí, le pasa a una persona o le pasa a un ciclista, imaginate el daño. El presupuesto de la moto final de la moto son 2,7 millones y en este caso lo que él está cubriendo es máximo un millón, ni siquiera el equipamiento está dentro de eso”, agregó.

Gaete aseguró que el jugador fue amable en una primera instancia, pero que luego se complicó el tema. “Ni siquiera le cobré gastos médicos ni medicina, medicamentos, nada. Tengo un seguro de trayecto en mi trabajo. Primero fue muy amable, pero hoy día me dilató mucho la situación.

Las palabras de Brayan Cortés

La denunciante entregó un audio de la conversación donde Brayan Cortés. “Siento que los dos tenemos responsabilidades, no tengo porque hacerme responsable de todo todo”, señaló el arquero.

“Si necesitas que me haga responsable de los gastos de la clínica, ese es otro tema”, agregó el 1 de Colo Colo.

En conversación con TVN, el guardameta entregó una escueta declaración. “Hable con mi abogado señorita”. Finalmente el futbolista derivó el tema a su abogado para seguir aparentemente una vía judicial.