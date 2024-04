Colo Colo tiene esta noche, posiblemente, el desafío más duro que tendrá en la temporada 2024: debe enfrentar en calidad de visitante a Fluminense, último campeón de la Copa Libertadores de América, en el mítico Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Lo que pueda suceder esta noche en el mítico estadio carioca es toda una incógnita, pero si hay un ex jugador que no pone muchas fichas en el equipo de Jorge Almirón es Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico de los albos y La Roja.

“El fútbol es impredecible, partamos por ahí. No creo que Colo Colo haga algo, con lo que hizo ante Cerro Porteño y otros partidos no ha demostrado ser un equipo de categoría, que pueda entusiasmar a la gente”, dijo a Bolavip Chile.

Para Pollo Véliz, Vidal no ha sido aporte en Colo Colo. | Foto: Photosport

Véliz cuestiona con dureza las pocas variantes que tiene el Cacique para afrontar dos torneos de manera simultánea: “El Colo Colo del fin de semana pasado, el B, no le hizo ni cosquillas a Ñublense. No hay dos jugadores por puesto, eso lo inventó la prensa”, aportó

El calibre grueso, eso sí, se lo guardó para el final. ‘Pollo’ Véliz le dio con todo a Jorge Almirón por no ‘atreverse’ a sacar a Arturo Vidal ante Cerro Porteño, partido en el cual el King tuvo una opaca actuación.

“No se atreve a sacar a Vidal. No sé cómo estará el camarín en este momento, pero el otro día se demoró mucho en sacarlo contra Cerro Porteño y es independiente que a uno le guste o no Vidal, de forma objetiva Vidal no ha sido preponderante en todo el tiempo que lleva en Colo Colo”, remató.

Colo Colo vs. Fluminense, día y hora

A las 8 de la noche de Chile continental el balón comenzará a rodar en el Estadio Maracaná entre Colo Colo y Fluminense, donde los albos esperan salir vivos de cara a los desafíos que se le avecinan en el plano local e internacional.