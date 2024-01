Tan sólo al mediocampista Arturo Vidal ha abrochado Colo Colo para afrontar la segunda fase de la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, situación que no tiene para nada contentos a los hinchas del Cacique.

Desde la dirigencia de Blanco y Negro estaban a la espera de la evaluación del entrenador Jorge Almirón tras la pretemporada en Uruguay para poder ir en búsqueda de nuevos nombres para el 2024,

Lo cierto es que hay un puesto que el ex DT de Boca Juniors quiere reforzar sí o sí en el conjunto Popular: el zaguero central.

COLO COLO ESTARÍA NEGOCIANDO CON EL URUGUAYO EDGAR ELIZALDE

Durante las últimas horas, un nuevo nombre apareció en el radar del cuadro de Pedreros. ¿El jugador en cuestión? El defensor uruguayo Edgar Elizalde, el que actualmente defiende los colores de Independiente de Avellaneda.

“Colo Colo avanza en las negociaciones por Edgar Elizalde. Se avanzó mucho en las últimas horas, se podría cerrar pronto”

Elizalde disputando un partido con la camiseta del Rojo | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Un punto que le gusta a Almirón del futbolista de 23 años es su polifuncionalidad: puede jugar como zaguero central por izquierda y también lo puede hacer como lateral izquierdo.

LOS NÚMEROS DE EDGAR ELIZALDE EN INDEPENDIENTE

En la última temporada, Edgar Elizalde disputó tan solo 15 partidos, esto porque no es del gusto de Carlos Tevez, y no sería considerado para el 2024. Incluso, el ex Pescara de Italia no estuvo presente en la pretemporada del “Rojo”.