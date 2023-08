Mucho se hablado acerca de las supuestas ofertas que manejarían algunos jugadores de Colo Colo y que podrían desmantelar el equipo que dirige Gustavo Quinteros.

Lo cierto es que hay futbolistas del Cacique que terminan su contrato a final de temporada, por lo que Blanco y Negro ya comienza a analizar la situación de cada uno de ellos y ver el tema de las renovaciones.

Morón y compañía están atentos a lo que sucederá con algunos jugadores albos | FOTO: Juan Eduardo Lopez/Photosport

Pese a ello, el reconocido comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello en el programa Deportes en Agricultura se la jugó y tiró el nombre de seis jugadores que no seguirían en el conjunto Popular de cara a la próxima temporada.

“Es evidente que (Erick) Wiemberg no va a seguir, a menos que no tengan ni uno. (Agustín) Bouzat no va a seguir, (Fabián) Castillo no va a seguir. (Darío) Lezcano a ver si no se va mañana”, afirmó en el espacio radial.

“El problema es que Colo-Colo no tienen ni uno para contratar un técnico (…) De los Santos no puede seguir, Castillo igual. Benegas para que lo vas a tener en la banca”, remató el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

De este modo, habrá que esperar hasta la finalización del Campeonato Nacional para ver que determinación tomarán la concesionaria que maneja los hilos del cuadro de Macul.