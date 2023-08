En más de alguna ocasión, los hinchas de Colo Colo han mostrado su disconformidad por la gestión de Blanco y Negro, la cual llegó administrar al Cacique tras la quiebra del Club Social y Deportivo en el año 2002

Si bien el conjunto Popular ha tenido grandes equipos desde el arribo de la concesionaria, también hay que destacar que la institución alba tuvo que lidiar con un posible descenso en 2020.

Blanco y Negro estará a cargo del club hasta el 2025 | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Pero, si hay alguien que ha sido sumamente crítico con la labor de ByN durante los últimos años ha sido Marcelo Barticciotto, ex jugador identificado con el club y quien pudo levantar el título de la Copa Libertadores de América con los albos, el cual en el programa ESPN F90 desató toda su furia.

“¿Es un equipo con mayor jerarquía que antes? No, para nada. ¿Es un equipo con mayor infraestructura que antes? No. ¿Es un equipo con mayor nombre que antes? No. Entonces que den un pasado al costado y que dejen venir a gente que haga crecer al club. ¿Qué están haciendo ahí? No lo entiendo”, partió diciendo.

Fue ahí que Dante Poli le pidió al 7 del Pueblo ser más cauto en cuanto a las cifras que podían invertir los equipos chilenos, a lo que Barti le respondió que “diez millones no, pero de tres o de cuatro, podría. No ha crecido nada el club en veinte años. En nada ha crecido el club, al contrario”.

“En los clubes grandes se gana plata, no seamos… Si vos no ganás plata en Colo Colo o en la U o en la Católica, es porque estás administrando muy mal el club. Si no podés competir con los demás internacionalmente, si no podés comprar jugadores caros, invertí en tu división inferiores, qué talento hay y podés sacar jugadores”, remató.