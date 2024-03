En Colo Colo están atentos a la evolución de Arturo Vidal para los próximos partidos, en una semana intensa y muy relevante para el Cacique, ya que el miércoles visitan a Sportivo Trinidense por Copa Libertadores y el domingo juegan el Superclásico contra Universidad de Chile.

El King no se quiere perder ninguno de estos partidos, pero su presencia, al menos para el primero, corre peligro. Cabe recordar que en la llave de Fase 2 del torneo continental Vidal salió con molestias físicas en la ida y la vuelta contra Godoy Cruz, ambas ocasiones en la zona posterior del muslo izquierdo.

Anoche el entrenador Jorge Almirón adelantó que sí o sí el volante estará para el Superclásico, pero dejó en duda su presencia para la visita a Paraguay.

“Lo de Arturo la idea es que llegue, pero si no puede llegar y no está al cien, para no seguir prolongando la lesión y que no se agrave, el domingo seguro va a estar, el Superclásico no se lo va a perder por nada”, dijo el DT en conferencia de prensa.

La recomendación de un histórico a Arturo Vidal

Y este lunes, habló con BOLAVP un emblema del club. Se trata de Severino Vasconcelos, quien aconsejó al jugador de 36 años.

“Primero, estos partidos son muy importantes. Depende mucho también de que quiere jugar, pero si no está en condiciones perjudica al equipo“, comenzó opinando el otrora delantero.

“Si Arturo está bien y juega, y hace todo bien, yo creo que Arturo está recuperado de la lesión”, agregó el brasileño.

Eso sí, recalcó que debe cuidarse pensando en lo que viene más adelante: “No tiene que jugar todos los partidos, no es así. Ahí también tiene que cuidarse él para Copa Libertadores“.

Severino Vasconcelos jugó en Colo Colo entre 1979 y 1985, ganando cinco títulos con el Cacique.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

El siguiente partido del Cacique será este miércoles 6 de marzo a las 21:30 horas contra Sportivo Trinidense en Paraguay, por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores. Luego se viene el Superclásico el domingo 10 de marzo, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.