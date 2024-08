Colo Colo se arma con fuerza para la segunda rueda del torneo local. El cuadro albo aseguró a Mauricio Isla y Cristián Riquelme, jugadores que se sumarán al arribo de Javier Correa.

Ello, para Romai Ugarte, es señal de advertencia de los albos: van a luchar por la Copa Libertadores. El elenco de Macul sumó calidad en distintos puestos, lo que elevará la competencia. Según el periodista, ello lapidará a un jugador del plantel.

¿A quién? Fulminó a Guillermo Paiva. En conversación con BOLAVIP CHILE y consultado sobre el futuro del paraguayo, fue lapidario, asegurando: “Paiva tendrá que seguir llorando, yo creo, cuando entre Correa”.

Es que para el comunicador, el paraguayo no ha dado el ancho en Colo Colo. “Esto es para Copa Libertadores, no creo que sea para el campeonato. Si estaba peleando solo el campeonato, no creo que hubiera contratado a Isla y Correa. Estos son jugadores para hacer el upgrade en la Libertadores, eso es”, explicó.

Romai Ugarte sentenció el camino de Guillermo Paiva en Colo Colo.

El desafío de Colo Colo

Con dicho armado, Romai Ugarte asegura que el Cacique podrá tener una batalla a favor ante Junior por octavos de final de Copa Libertadores. Para él, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía en la billetera.

“Yo creo que armaron lo que tienen con la plata que tienen. No creo que haya habido más para hacer otra cosa mejor. Ya, o sea, se puede hacer algo interesante con Junior, pero de ahí…”, adelantó.

“Hay que ver con Junior, porque si era la llave allá, entonces hay que marcar la diferencia que hay en Santiago. Y sabemos después a lo que juega Almirón, seguro. Hay que ir a esconderse allá”, concluyó.

Siguiente partido

El próximo compromiso de los albos será ante Huachipato por el torneo local. Se disputará el sábado 3 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.