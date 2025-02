La Selección Chilena Sub 20 que dirige Nicolás Córdova no levanta cabeza en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 y en el día de ayer sumó su primer punto tras un empate logrado ante Uruguay.

Si bien el equipo nacional mostró leves mejoras tras las caídas ante Argentina y Paraguay, lo cierto es que el nivel colectivo del equipo está al debe y varios rendimientos personales no han sido lo que se esperaba en la previa.

En esa categoría entra Damián Pizarro, quien llegó como la gran estrella de Chile en el Sudamericano y no ha podido anotar un solo gol. Ayer, incluso, tuvo inmejorables chances para romper el maleficio, pero nada de aquello sucedió.

Pizarro llorando de manera desconsolada. | Foto: Captura TVN

La situación dejó mal al delantero formado en las inferiores de Colo Colo, toda vez que la transmisión oficial lo captó en un desconsolado llanto donde tuvo que ser contenido por sus compañeros y parte del cuerpo técnico.

El atacante que pertenece a los registros del Udinese simplemente no ha estado a la altura y el compromiso ante los uruguayos fue la gota que rebalsó el vaso para un jugador que, por su puesto, vive del gol y es lo que menos ha tenido en los últimos partidos.

Ahora, habrá que ver si Nicolás Córdova le da más confianza en los dos compromisos que le restan a La Roja ante Colombia y Brasil o si simplemente lo guarda para no seguir exponiendo al delantero que milita en el fútbol italiano.

Chile en la tabla del hexagonal

Chile marcha en el último lugar del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 con un solo punto, en donde Argentina en el día de ayer fue el primer país en clasificarse a la cita mundialista que se desarrollará en suelo nacional.