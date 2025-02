Universidad de Chile consiguió un necesario triunfo dentro de la Copa Chile, en el que los comandados por Gustavo Álvarez lograron imponerse por 3-1 ante Santiago Morning, resultado que lo deja bien aspectado pensando en avanzar en la próxima ronda de esta fase grupal.

Tras lo que fue este duelo, el volante de los ‘Azules’, Israel Poblete conversó con los medios en zona mixta, en la que se refirió a lo que fue su gol con la camiseta de la U en su partido 100 y además, de lo que es hoy en día la gran competencia para ser titular en el equipo.

“Marcar siempre es lindo, yo siempre intento aportar de donde me toque, siempre quiero jugar, aportar mi granito de arena para que a la U le vaya bien y eso me pone contento”.

“Teniendo una competencia más, el plantel es mucho más amplio, la competencia es lo que hace que uno mejore más, hay bastantes jugadores ,todos de buen nivel, confío mucho en el plantel que tenemos y creo que este años nos irá bien”, partió señalando Poblete.

El mediocampista azul da vuelta la página de lo que fue este triunfo y pone el foco en lo que será el estreno de la U por el Campeonato Nacional, en donde debutarán ante Ñublense de Chillán.

“Seguimos preparándonos semana a semana, esta semana preparamos de buena forma el partido con Santiago Morning y ahora prepararemos el partido con Ñublense, así partido a partido”, declara.

En el duelo ante los ‘Microbuseros’, el jugador de la Universidad de Chile cumplió 100 partidos con la camiseta azul, en la que se mostró orgullo de dicho logro y espera seguir sumando muchos partidos y cosas importantes con el ‘Romántico Viajero’.

Poblete anotó en el triunfo azul | Foto: Photosport

“Contento de tener esa cantidad de partido, espero que sean mucho más, siempre me gusta jugar y como siempre he dicho, me ha tocado estar en momentos difíciles en la U y ahora donde el equipo rinde, todavía estoy, espero seguir aportando, consiguiendo cosas en la U y dejaré todo en la cancha por el club”, expresó.

Poblete se ilusiona con la Selección

Finalmente, Poblete fue consultado sobre la posibilidad de poder decir presente en la Selección Chilena en un futuro, en la que sabe que es consciente que para lograr aquello, debe sostener una importante regularidad dentro de la Universidad de Chile y luego de eso, podría llegar esa anhelada citación.

“Obviamente que me ilusiona, si uno hace bien las cosas, más jugando en la U, creo que podré tener la chance, me preocupo el día a día en la U de hacerlo bien, aportar de donde me toque, ojalá que siempre jugar, que es para lo que me preparo, así que me encantaría que se pudiera dar“, finalizó.