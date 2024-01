En Colo Colo rechazaron una propuesta de Peñarol para enviar a préstamo al defensa Maximiliano Falcón. En el Cacique no accedieron a aquella posibilidad y mantuvieron la postura que el Peluca solo saldría por una venta.

Finalmente desde el elenco carbonero se rindieron en su afán por repatriar al zaguero charrúa. Así lo informó el dirigente Evaristo González a los medios que se encuentran en Montevideo.

“La situación era poder conseguir un préstamo, pero parece que Colo Colo prefiere vender la ficha y para vender la ficha es distinto. Estamos hablando de un dinero que no podemos afrontar. No podemos hacer opción de esa compra. No va a salir”, indicó.

En Colo Colo temen por Alan Saldivia

Pero ahora en el cuadro popular están preocupados y pendientes de otra situación, que tiene que ver con el segundo defensa central del equipo. Se trata del también uruguayo Alan Saldivia, quien sigue despertando el interés en el extranjero.

Según pudo averiguar Bolavip en su círculo, están a la espera de ofrecimientos formales, aunque ya no corre la posibilidad de Vélez Sarsfield de Argentina.

Eso sí, se mantienen otras opciones como Newell’s Old Boys y otros clubes que mantienen en reserva y que están interesados en el joven defensor de 21 años.

En las próximas semanas deberían haber novedades. Mientras tanto, Saldivia continúa la pretemporada con el Cacique en Uruguay, donde ya jugó el primer partido amistoso contra Rosario Central por la Serie Río de la Plata.

Alan Saldivia es titular indiscutido en Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

¿Hasta cuándo tiene contrato Alan Saldivia en Colo Colo?

El Eterno Campeón aseguró los servicios de Alan Saldivia hasta diciembre de 2026, con una cláusula de salida cercana a los 2,5 millones de dólares por el 70% de su pase.