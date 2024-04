Martín Rodríguez tuvo dos estadías en Colo Colo. El futbolista de 29 años actualmente se desempeña en el DC United de la Major League Soccer. Sin embargo, no se olvida del Cacique.

El formado en Huachipato compartió una imagen del hincha colocolino, Juanito Albo, quien identifica como Juan Daniel y tiene 62 mil seguidores a través de la red social, Instagram.

El fanático del Cacique subió a sus historias una foto de Rodríguez en la segunda estadía en Pedrero y agrega un emoji de ojos.

Por ahora, el futbolista mantiene contrato con el DC United hasta diciembre de la presente temporada.

El oriundo de Diego de Almagro ha sumado 62 minutos en 10 jornadas de la MLS, ingresando en cuatro encuentros desde el banco de suplentes. Por ahora, no registra goles ni asistencias.

La publicación que compartió Martín Rodríguez en redes sociales. (Foto: Juanito Albo)

Martín Rodríguez expresó en más de una ocasión su deseo de volver a Colo Colo

Rodríguez partió de Colo Colo en 2021 por 250 mil dólares al Altay de Turquía, aquello tras no alcanzar a jugar un semestre en su segunda estadía en el estadio Monumental. “Al final no fue mi culpa la salida. No quisieron hacer el contrato que yo pedí”, dijo en una transmisión de Twitch en enero de 2022.

En ese momento, expresó su deseo de volver en un futuro: “Yo quiero volver. Obviamente ahora es muy pronto, pero yo sí quiero volver, espero volver”.

Más reciente, en diciembre de 2023, el jugador volvió a abrir la puerta para un retorno a los Albos. “No sé si en lo cercano, tengo un año de contrato, en el fútbol pueden pasar muchas cosas. Estoy abierto. Mi corazón está en Colo Colo, siempre. Pero el fútbol es de momentos y si sientes que no te valoran en un lugar, lamentablemente te vas a uno donde sí te valoren”, señaló en conversación con el Tiktoker Ignacio Zepeda.