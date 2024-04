El periodista, acérrimo hincha de la U, aseguró que Arturo Vidal la pasa mal en los albos y que no está a la altura de lo esperado.

La caída 2-0 de Colo Colo contra Cobreloa colmó la paciencia de Arturo Vidal. Luego de la derrota, el experimentado volante se manifestó contra el arbitraje y menospreció a la visita por su manera de jugar, lo que enfureció a Tito Awad. El reconocido periodista nacional se lanzó contra el King y aseguró que el futbolista expele frustración por su bajo nivel.

Así lo manifestó el acérrimo hincha de la U en conversación con Bolavip Chile. El comunicador le recordó al jugador de Colo Colo que no es obligación jugar con un sistema ofensivo… también se pueden aprovechar las falencias defensivas con contraataques. Así sucedió en la victoria de Cobreloa en Macul.

“De Vidal puedo esperar cualquier cosa. En lo futbolístico puede gustar o no gustar, pero a Universidad de Chile, a Universidad Católica, al Real Madrid y al Barcelona los equipos más chicos o de menor poder económico les juegan defensivamente”, comenzó indicando.

“Buscan el contragolpe, que es una modalidad de juego. Insisto, guste o no guste. Parece que Vidal vive en una realidad que es una burbuja, que se inventó él para todas sus actividades”, agregó Awad.

Arturo Vidal menospreció a Cobreloa y ello enfureció a Tito Awad. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal está picado

Finalmente, el periodista indicó que Arturo Vidal mastica frustración por no estar a la altura de las expectativas que generó su arribo a los albos. Aseguró que todos esperaban que el equipo de Jorge Almirón tuviera un gran salto de calidad, pero ello no ha quedado exhibido en la cancha del Estadio Monumental.

“Está picado porque no ha podido ser la respuesta que Colo Colo quiso que fuese. Todos creían que llegaba y no se perdía más, pero con Vidal no ganan nunca”, concluyó el fanático azul.

Cuándo juega Colo Colo

El próximo partido de los albos será contra Universidad Católica el sábado 20 de abril. Dicho duelo, válido por la novena fecha del torneo nacional, se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.