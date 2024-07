Ex formador de Colo Colo incendia todo por la llegada de Cristián Riquelme: "No debería estar para estas chimuchinas..."

En Colo Colo tienen listo a su segundo refuerzo de este mercado de invierno, pero no es el nombre que muchos esperaban. Cuando las negociaciones del Cacique apuntaban al lateral derecho Mauricio Isla de Independiente de Avellaneda, sorprende el arribo de un nuevo elemento al Estadio Monumental.

Se trata del joven lateral izquierdo Cristián Riquelme, proveniente de Everton de Viña del Mar, quien llega al cuadro popular para ayudar en la tarea de los minutos Sub 21.

Y para conocer la opinión del entorno albo, BOLAVIP se comunicó con un ex formador del Eterno Campeón, quien también fue futbolista y entrenador del primer equipo.

Un histórico de Colo Colo le baja el pulgar a esta nueva contratación

Se trata de Eddio Inostroza, quien dio a conocer su desacuerdo con traer juveniles de otros equipos para cumplir con este minutaje, en vez de darle tiraje a los cadetes de casa.

“No quiero decir que falló el estudio sobre la gente que tiene que ir a préstamo. Cuando tienes un plantel tan numeroso y que están llegando a fin de año una gran camada de niños, se tiene que decidir sobre ello si se quedan en el plantel o se van afuera”, comenzó diciendo.

“Tiene que haber un estudio referente a todo lo que se va a necesitar y ahí era la cosa de también dejar un grupo más allá del paso entre proyección y primer equipo”, continuó.

“Porque o sino se va a encontrar siempre con esta situación que es engorrosa. Se llega a esto, al cuestionamiento público. Es así, he leído ya por ahí”, completó Yeyo Inostroza.

Cristián Riquelme es nuevo refuerzo de Colo Colo. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

El llamado de atención de Eddio Inostroza

El cinco veces campeón con el Popular, terminó con un llamado de atención a las decisiones que se están tomando en el club.

“Hay que estudiar bien cada determinación que se toma en Colo Colo. Porque Colo Colo no debería estar para estas chimuchinas menores, tiene que estar para estar mirando copas gigantes. Parches cutiras no, si Colo Colo no es eso.