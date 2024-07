El periodista de Radio Pauta tuvo palabras para el ofrecimiento del Huaso Isla a la U y la posible no llegada a Colo Colo.

El aviso de Coke Hevia a Colo Colo ante el posible arribo de Mauricio Isla a la U: " Si no lo traen..."

Nulos avances han existido en los últimos días en Colo Colo en el tema de fichajes. Y es que el nombre de Mauricio Isla es el que más interesa en el Cacique para reforzar al plantel, pero las declaraciones de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, no le gustaron para nada al seleccionado chileno.

Lo cierto es que desde el conjunto Popular han hecho más de algún esfuerzo por contratar al bicampeón de América, pero ahora los Albos no correrían solos por quedarse con los servicios de Isla.

Y es que en las últimas horas, se informó que el “Huaso” fue ofrecido a otro club del fútbol chileno. ¿Cuál? La Universidad de Chile, archirrival del elenco de Macul.

COKE HEVIA LE HABLA FUERTE Y CLARO A COLO COLO POR MAURICIO ISLA

A raíz de esta situación, el periodista de Radio Pauta, Jorge Coke Hevia, utilizó su tribuna en el programa Pauta de Juego para mandarle una llamativa advertencia a los directivos de Blanco y Negro.

“Isla fue ofrecido a la U. Yo digo, Colo Colo tiene acuerdo económico con Isla hace rato, duración del contrato y la gran traba es la cláusula de salida que va en 200 mil. Algo más tiene que haber con Colo Colo que yo no sé”, señaló el conductor del espacio radial.

El futuro de Isla sigue siendo una verdadera incertidumbre | FOTO: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

“¿La U necesita a Mauricio Isla? Cualquier equipo necesita a Mauricio Isla, pero no solo es la U se trajo a Isla sino también la U se trajo a Isla que Colo Colo no se trajo. Si Colo Colo no se trae a Isla queda en pelotas”, sentenció Hevia.

¿Qué puestos quiere reforzar Colo Colo?

Los Albos en este mercado buscaban un centrodelantero, pero ya ficharon a Javier Correa. Además, ahora van por un lateral derecho y un extremo.