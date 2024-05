La exministra del Deporte se mostró conforme con el rendimiento del joven Assadi, pese a que en esta oportunidad no fue considerado por el técnico de los azules.

Lucas Assadi es el gran ausente de la Universidad de Chile en el clásico universitario ante Universidad Católica. El atacante de los azules no fue considerado por el técnico Gustavo Álvarez, noticia que remeció el entorno del cuadro laico durante gran parte de la semana.

Varias exfiguras del “Romántico Viajero” reaccionaron ante la ausencia del joven ariete. En su mayoría, apoyaron la decisión del exDT de los “Acereros”.

Así lo hizo también la vicepresidenta de Universidad de Chile, Cecilia Pérez, quien en zona mixta previo al duelo entre “Cruzados” y “Bullangueros”, alzó la voz respecto a la ausencia de Lucas Assadi ante el cuadro precordillerano.

En primera instancia, la exministra del Deporte analizó el gran aforo que habrá en el Estadio Nacional: “Tenemos un estadio 45.000 personas, es super importante para el hincha, para el plantel. Esperamos que el comportamiento siga siendo correcto, siga siendo espectáculo dentro de la cancha y no otros problemas que nosotros no queremos tener para no tener justificaciones de aquellos que tienen una agenda anti U para bajar aforo”.

Cecilia Pérez habló con la prensa previo al duelo de Universidad de Chile ante Universidad Católica

Cecilia Pérez respalda al DT de Universidad de Chile

Posteriormente, alzó la voz respecto del rendimiento del “Romántico Viajero” al mando de Gustavo Álvarez: “Lo queremos, lo respetamos. Ha tenido un plantel donde los chicos están unidos. No se calientan la cabeza cuando vienen los clásicos. Quieren demostrar que son buenos en la cancha y no andar tirándole bullas al rival, eso no corresponde. Creo que es lo que el hincha se merece después de tantos años de sufrimiento”.

Luego, tuvo palabras para la decisión del DT de Universidad de Chile que remeció al mundo azul: la ausencia de Assadi.

“Nosotros a Lucas lo admiramos mucho, es un tremendo canterano que representa muchos valores de la U. Álvarez lo ha dicho, él va viendo durante la semana quien puede ser titular. Acá todos pueden ser titulares, nadie tiene asegurado la titularidad ni la banca. En base a eso nosotros confiamos que el planteamiento del profesor sabiendo además que solo puede citar 18 jugadores, que termina siendo una situación super injusta”, agregó.

Consultada sobre si temen una posible salida de su joven promesa, destacó: “Esperamos que no. Lucas uno lo ve en toda la semana y ojalá que pueda tener los espacios. Se sabe que los va a tener, es un chico maravilloso”.

¿Habrá nuevos fichajes para el segundo semestre?

Aún no finaliza la primera rueda del Campeonato Nacional 2024, pero ya existen rumores sobre posibles salidas y llegadas a los clubes naciones.

Universidad de Chile no es la excepción, por lo que la extitular de la cartera de Deportes enfatizó: “Siempre cuando termina la temporada y a mitad de temporada, hay obligación en estos fichajes y hoy en día además ustedes en el periodismo como que le achuntan a cuál llega. Más allá de hecho, lo ha dicho el profe, después de este partido se va a conversar con la dirigencia y con le gerencia deportiva con Manuel Mayo”.

Finalmente, mostró su confianza ante el actual plantel: “Más allá de que el fútbol es difícil, donde uno depende de tantas condiciones, sobre todo humanas, deportivas, uno nunca sabe cómo va a estar más allá de eso. Este plantel que nosotros tenemos hoy en día es súper competitivo. Tenemos al menos dos buenos jugadores por puesto”.