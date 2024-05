Gustavo Álvarez se toma con mesura los halagos de Ricardo Gareca: "No lo he escuchado..."

Durante este jueves, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, tuvo palabras para el presente de la liga local y por cierto, para la actualidad del líder del Campeonato Nacional, Universidad de Chile.

En la ocasión, el Tigre alabó el proceso que lidera Gustavo Álvarez en la U rescatando su forma de trabajo y lo que ha generado su manera en los jugadores del cuadro laico.

“La U es muy compacto, tiene una idea bastante y bien definida. El técnico ha encontrado una forma de llegar a los jugadores y se le ve muy sólido, con un paso importante para lo que tenga que ver con un título”, dijo Gareca en diálogo con Redgol.

Sobre la misma, agregó que “me parece que se vislumbra algo muy bueno, por lo menos en lo que va de campeonato”, sentenció el estratega de La Roja de Todos en la mencionada conversación.

Gustavo Álvarez y las palabras de Gareca

Este viernes, el estratega azul reaccionó a los dichos del Tigre, reconociendo que no estaba al tanto, pero que las valora y agradece.

“No lo he escuchado, pero lo agradezco. Me imagino que ha sido así, agradezco cuando se habla bien del trabajo del club, donde yo me encargo de entrenar, los dirigentes de conducir y los jugadores en su rol”, dijo el DT.

Siguiendo en la misma, el estratega reiteró que “desde mi lugar y a nombre del club, agradezco las palabras”; cerró Álvarez.

El Tigre valoró a la U (Photosport)

¿Cuáles son los tres jugadores de la U en la prenómina?

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca nominó a tres jugadores azules, estos son: Lucas Assadi, Marcelo Díaz y Maximiliano Guerrero.