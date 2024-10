El trasandino hizo estallar a todos los hinchas, incluso los que no tenían permitido gritar

Colo Colo le ganó a la Universidad Católica con solitario gol de Javier Correa. El tanto del “Cacique” fue al minuto 86′, desatando la locura no solo en Macul, sino en cada uno de los hinchas que estaban también pegados al televisor.

Sin embargo, algunos no pudieron demostrar toda su euforia, ya que como bien se ve en un emocionante y a la vez tierno viral, un padre estaba con su bebé dormido en brazos mientras disfrutaba del encuentro.

Llega el minuto 86′ y el gol de Javier Correa hizo estallar a todo el pueblo albo. Incluso, al padre del bebé que, a pesar de que no pudo gritar, sí lo hizo de la forma en que pudo, intentando no meter ruido para no asustar al bebé.

Sin dudas, un tierno y divertido momento que quedará en el recuerdo de este padre, quien se hizo conocido tanto por su rol paternal como por su fanatismo por el “Cacique”.

Revisa acá el tierno viral del papá colocolino