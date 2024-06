Vladimiro Mimica analiza el mercado de pases de Colo Colo. El histórico comunicador que narró la campaña donde el Cacique se consagró campeón de la Copa Libertadores hizo una pregunta sobre Luciano Cabral.

“Yo pregunto ¿Se ha escuchado a Almirón pidiendo a Cabral? Es muy extraño, si él es el técnico. El técnico ha hablado que necesita un zaguero lateral derecho y necesita un centrodelantero, esas son las prioridades del técnico Jorge Almirón”, comentó el comunicador en diálogo con BOLAVIP.

“No sé qué significa la inversión de Cabral, dónde podría encajar en el esquema de Jorge Almirón, ojo. No sé qué jugadores serán renovados a partir de junio. Se va o no se va (Leonardo) Gil, podrá ser una alternativa”, añadió.

También se refirió a las chances de Gary Medel y Mauricio Isla de llegar al estadio Monumental: “Lo de Medel está descartado, lo de Isla sí”. En ese sentido, ve que el Huaso puede aportar al Cacique: “Para avanzar en esta Copa Libertadores de América, es un aporte. Está jugando a pleno en Independiente”.

Además mencionó que el futbolista sacó sus pertenencias de su hogar en Buenos Aires: “Vi una imagen donde comienza a desocupar su departamento, lo significa que a lo menos deja Avellaneda”.

Vladimiro Mimica recuerda la molestia el hincha de Colo Colo con Martín Rodríguez

Vladimiro Mimica se refirió a Martín Rodríguez, quien está en campaña para regresar al Monumental. En ese sentido se refirió a su repentina salida el 2021 para partir al fútbol de Turquía y la molestia que generó en el hincha de Colo Colo.

“El pueblo colocolino quedó molesto con esa decisión de Rodríguez. No sé cuál es el nivel que hoy tiene Rodríguez, que se fue jugando en un muy buen nivel cuando deja Colo Colo, pero hoy no sé qué nivel tiene Rodríguez”, señaló el relator.

Vladimiro Mimica avisa que Colo Colo solicitó dos refuerzos: un lateral derecho y un centrodelantero (Foto: Photosport)

De todas formas, dejó claras cuáles son las prioridades de Jorge Almirón: “Primero, pueden ser tres refuerzos. De esos tres refuerzos, hay dos claramente pedidos por el técnico, un centrodelantero y un lateral derecho”.

Por ahora, Vladimiro no ve a Cabral en el sistema de los Albos: “En el esquema de fútbol que tiene Colo Colo, no lo sé, a no ser que cambie. Yo pienso que se puede ir (Leonardo) Gil. Lo vería por ahí”.