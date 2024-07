El comunicador que relató la Copa Libertadores 1991 de los Albos lamenta que en el club no profundicen la labor en la formación de jugadores. También se refirió al mercado del Cacique para fichar un lateral derecho.

Colo Colo enfrenta un complicado camino para incorporar un lateral derecho. Las opciones de Matías Catalán y Felipe Loyola quedaron muy lejanas y en el Cacique aún mantienen conversaciones con Mauricio Isla.

En ese sentido aparecieron nuevos nombres de posibles refuerzos como Nayel Mehssatou y Matías Fernández Cordero. Vladimiro Mimica ya ve que el Cacique está explorando las últimas alternativas.

“Creo que ya se está pensando en las cuartas, quintas y sextas posibilidades. Entiendo que los jugadores que hoy se están mencionando no estuvieron en el listado de Almirón. Se hizo nacer expectativas que da la impresión que para Colo Colo le son irrealizables”, señaló el relator de la campaña Alba en la Copa Libertadores 1991 en diálogo con BOLAVIP.

El comunicador comprende que se cayeran las opciones de Matías Catalán y Felipe Loyola, pero se refiere a la demora con Mauricio Isla: “Entiendo lo de Catalán y puedo entender lo de Loyola por la proyección que tiene, era el más joven de todos y él con más proyección, pero me cuesta entender no haber llegado acuerdo con el Huaso Isla. Yo creo que faltó no sé si decisión, convicción, si estaba convencido el técnico Almirón que era el lateral que necesitaba”.

Además, aseguró que Mehssatou y Fernández están bajo el nivel que ofrecen Catalán, Loyola e Isla: “Cuando tú me planteas estos apellidos, con todo respeto, no son de la jerarquía de los que inicialmente tuvo Colo Colo en la brújula”.

Mauricio Isla es una opción que barajan en Colo Colo para reforzar el puesto de lateral derecho (Foto: Photosport)

Vladimiro Mímica lamenta que Colo Colo no mejore su trabajo para formar laterales

El destacado comunicador lamentó que en los Albos no se forme futbolistas: “Dije en alguna oportunidad de que a mí me parecía lamentable que Colo Colo tenga que recurrir a estas emergencias y realmente no profundice el trabajo de las inferiores de crear laterales. Lo menos que se puede exigir a un equipo es que tenga laterales”.

También se refirió a tres casos de jugadores formados en casa que han perdido espacio en el primer equipo: “Sigo preguntando qué pasa con los Gutiérrez (Bruno y Daniel), qué pasa con Jeyson Rojas. Llegaron donde llegaron porque sin duda había que paño que cortar, había polenta, habían esperanzas y empiezan a desaparecer”.

“Hoy se piensa en cualquier jugador y no se piensa que se debe trabajar en profundidad lo que se tiene en casa pensando que son laterales”, reflexionó el narrador de la épica gesta de los Albos en la Copa Libertadores.