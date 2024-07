Huachipato y Cobreloa le dieron el ‘vamos’ a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024 con un vibrante empate disputado en Talcahuano. El compromiso, eso sí, estuvo lleno de polémicas por la conducción del árbitro Benjamín Saravia.

Dos expulsados en cancha y dos tras el pitazo final para Cobreloa, sumado a varias polémicas dentro del partido despertaron la ira de los jugadores loínos, quienes encararon al refería una vez culminado el compromiso.

Benjamín Saravia fue protagonista del compromiso. | Foto: Photosport

En esa misma línea se movió Nahuel Donadell, uno de los refuerzos de Cobreloa para este segundo semestre quien explotó: “Nosotros nos propusimos jugar estos quince partidos como finales. Son quince finales y en esta quedó demostrado la actitud que tuvimos durante todo el partido. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero nos vamos tranquilos por la actitud”, analizó.

“En lo personal me siento bien en la ciudad, el club se ha portado muy buen conmigo, la gente también y eso me tiene contento. En el gol no tuve mucho tiempo para hablar de la jugada, con todo lo que pasó mi euforia era máxima, pero es un trago amargo lo del offside”, dijo.

En el cierre, dejó una frase incendiaria sobre cómo va a ser este segundo semestre para Cobreloa y contra quién tendrán que jugar: “Los árbitros no dijeron nada. Sabemos que va a ser difícil, tenemos que luchar contra todo”, remató.

El próximo partido de Cobreloa

El cuadro loíno ahora tendrá un largo descanso antes de su próximo partido, el cual está pactado para el lunes 29 de julio a las 8 de la noche en Calama, donde deberá recibir la visita de Palestino por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2024.