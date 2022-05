Universidad de Chile va a recibir a Colo Colo en el Centro Deportivo Azul este miércoles a las 15:00, algo que ha generado polémica por el día y horario programado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

La U hizo de local en La Pintana ante Palestino con cerca de dos mil personas en las gradas, algo que pudo repetirse ante las albas, pero por diversos factores decidieron que se jugara en el complejo de La Cisterna.

Carla Guerrero en la víspera del partido se refirió a este tema aclarando que "nosotros queríamos jugar en estadio, pero creo que no pasa por nosotras, la ANFP programó un clásico en medio del Sudamericano, era obvio que se iba a suspender y debió programarse un fin de semana, así que desde ahí las cosas parten mal".

Agregando que "el CDA es nuestra casa, acá nos sentimos cómodas y hemos sentido el apoyo de la gente, obviamente que hubiéramos querido otra cosa, pero ya está, hay que venir y ganar, la cancha Leonel Sánchez ha sido una buena cancha para nosotras".

Carla Guerrero ha sido citada en la U, pero no ha jugado aún (Nicolás Maldonado, Prensa U de Chile)

Respecto al partido, la Jefa cuenta que "el clásico lo preparamos como todos los partidos, claro que es una contingencia distinta por lo que es el duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo, todos los partidos los tomamos con la misma seriedad".

Haciendo hincapié en que "creen que el equipo porque perdió ante Santiago Morning está decaído o dividido, pero el equipo está increíble, seguimos siendo las mismas, y a veces se necesita perder para saber en dónd estamos fallando, el equipo se ha preparado bien, tal como lo hizo ante Puerto Montt y todos los que se nos vienen, estamos unidas, no hay problemas".

ver también La U golea a Puerto Montt y llega encendida para el Superclásico ante Colo Colo

Respecto a la posibilidad de jugar, Carla Guerrero confiesa que "he sido citada, pero como dice el profe, este es un plantel y ya la decisión es de él, yo veo a mis compañeros súper bien y si no sumo minutos mañana (Ante Colo Colo) ya llegará el momento y desde un principio dije que iba estar bien para llegar a la Copa América, pero si puedo jugar antes bienvenido sea, me siento física y futbolísticamente bien".