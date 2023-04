Arantza Antona, futbolista de la categoría Sub 16 de Deportes Concepción, terminó entre lágrimas tras recibir malos tratos de un árbitro en un partido de fútbol formativo.

Un lamentable hecho ocurrió en el fútbol formativo femenino, ya que la futbolista y capitana de la Sub 16 de Deportes Concepción, Arantza Antona, denunció que un árbitro la insultó con duros términos en el partido contra Recreativo Puerto Varas.

La joven futbolista del club lila realizó la acusación a través de la cuenta de redes sociales Ellas Juegan, a quienes indicó que por el episodio pensó en retirarse del fútbol a su temprana edad.

El partido ocurrió el 1 de abril contra el equipo de Puerto Varas, y todo comenzó tras una falta que recibió la jugadora de Deportes Concepción. Con Arantza en el piso, el árbitro retrocedió a la mitad de la cancha sin llamar a la asistencia médica.

Aquel no sería el único episodio, ya que cuando la futbolista Antona se enfrascó en una discusión con una rival, el árbitro le habría dicho a la jugadora de Puerto Varas "venga usted para acá, usted si me va a entender no como esta mala cul...".

Tras escuchar estos dichos, Arantza Antona se quitó la jineta de capitana y se llevó las manos a su cara en señal de llanto ante el insulto que le lanzó el juez del partido, desatando la preocupación de sus compañeras y del público asistente al estadio.

Tras recibir este fin de semana diversos apoyos en su cuenta de Instagram luego de realizar la denuncia, la futbolista agradeció las muestras de cariño hacia ella luego del lamentable suceso que le tocó vivir a principios de este mes.