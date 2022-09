La actual defensora y capitana de Santiago Morning, Su Helen Galaz fue la invitada del último programa de Sabor a Gol de TNT Sports. En la ocasión, la ex jugadora de la Roja Femenina no titubeó en indicar que sus mayores referentes en el fútbol fueron Gary Medel y Rafael Olarra.

El programa Sabor a Gol de TNT Sports que cuenta con la conducción del chef Tomás Olivera en compañía de Esteban Paredes, sigue con importantes y entretenidos invitados en esta, su nueva temporada.

En el último episodio, compartió el set la actual defensora y capitana de Santiago Morning, Su Helen Galaz. La zaguera comentó de muchos tópicos relacionados a su carrera profesional entre ellas, el fútbol nacional y la selección.

Precisamente esa última arista tocó en la conversación y comentó del porqué de su alejamiento de La Roja Femenina, dando cuenta que siente que no hay evolución en el trabajo del combinado nacional. Pero también entregó otros importantes datos relacionados a su paso por el fútbol, entre ellos, en quién se inspiró para ser defensa y si le gusta el estilo simple, ordenado o más confrontacional en el plano posterior del esquema.

La defensora autobusera no dudó en señalar que los futbolistas nacionales a los que ha seguido para ser la jugadora que es hoy en su posición, asegurando que prefiere el estilo “rústico”: “Rafa Olarra y Gary Medel son mis referentes”.

Además, comentó sobre cómo fue la preparación para la primera Copa del Mundo que participó Chile el año 2019. “Fue difícil preparar el Mundial, tuvimos muchos partidos de preparación. Uno de ellos fue con Holanda, donde nos propusimos jugarles de igual a igual y nos metieron 7. Fue un balde de agua fría. Dijimos, ‘así vamos a ir al mundial a pasear’. Pero fue bueno a la vez, porque sabíamos que teníamos que trabajar más”, relató la ex seleccionada.

Galaz y su participación en el programa Sabor a Gol (Captura TNT Sports)

Por otra parte, Su Helen recordó una particular etapa que vivió, cuando vistió por primera vez la camiseta de La Roja Femenina, en un momento que todavía no tenía club oficial. “Me fui a probar a Universidad de Chile y nunca quedé. Seguí jugando en el barrio y un día por el utilero de la Selección me enteré que estaban haciendo pruebas de jugadoras. Fui y al llegar vi que estaba repleto, pero todas las chicas con sus clubes, Colo-Colo, la “U”, Unión, etc. Dentro de ellas quedé y me exigieron tener un club para tener competencia el fin de semana. Ahí fiché por Provincial Osorno”, enfatizó Galaz.

ver también Gaby Huertas con fe en el juego de la U y quieren incomodar al Chago

Santiago Morning visitará a Universidad de Chile este sábado a las 20 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida en el encuentro entre los dos mejores equipos del fútbol femenino en Chile, en la actualidad.