Técnico de Universidad de Chile femenino y el Superclásico ante Colo Colo: "Me formé con que estos partidos hay que ganarlos"

Finalmente se confirmó que el duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo 23 de abril a las 16 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida en encuentro válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional Femenino 2023.

Partido más que especial para el entrenador de Las Leonas, Nicolás Bravo, ya que vivirá su primer encuentro de esta envergadura como técnico de un equipo adulto de mujeres y la ansiedad y el trabajo son los sustantivos que predominan en estos días, para enfrentar e intentar vencer a las actuales campeonas.

Además, Bravo tiene una formación deportiva en los azules, cuando integró las cadetes del cuadro laico hace algunos años y soñaba con vestir la camiseta de sus amores. Si bien, no fue lo esperado, de todas maneras la vida le presenta una nueva oportunidad de hacer grande a los colores que él lleva tan dentro de sí.

En entrevista con el programa Somos Las Leonas del Canal de Antunez Silva, que goza de la primera sintonía en contenido azul , el estratega tuvo palabras para lo que es, este importante primer desafío como el líder del banco estudiantil y lo que implica enfrentar a las de Macul.

"Todos los partidos son importantes, pero este tiene un condimiento especial. Yo fui formado en este club, me formé y me crié con que estos partidos hay que ganarlos. No hay duda de que vamos a salir a ganar este partido", sostuvo el técnico.

Nicolás Bravo siguió en esa línea dando a entender que es un compromiso más que especial ante Colo Colo por lo que representa la U en su vida. "Fue de la forma en que me inculcaron y lo internalicé de buena manera en todo mi desarrollo en la U. Han sido lindos días de trabajo y de verdad que se vive de una manera muy significativa el jugar contra Colo Colo", afirmó.

En relación a si considera que es un revancha medirse ante la escuadra de Luis Mena por la final perdida en diciembre pasado, cuando él era el ayudante técnico de Carlos Véliz, el ex DT de Las Leonas, Bravo le bajó el perfil y señaló que no lo ve como un desquite, porque eso es parte del pasado y esta nueva historia él la quiere escribir a su manera.

"No se si es una revancha, era parte del cuerpo técnico, ahora tomo otro rol y quiero escribir mi propia historia con la gente que tengo al lado mio. Tengo un cuerpo técnico espectacular, un plantel espectacular y de verdad de lo que pasó sacar el aprendizaje necesario, sacar los positivo y quiero escribir mi propia historia, le digo a las jugadoras escribir nuestra propia historia", concluyó Bravo.