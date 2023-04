Colo Colo visita a Universidad Católica este sábado 15 de abril por el Campeonato Nacional, pero no será el único clásico que se juegue entre ambas instituciones en esa jornada, ya que también se medirán por el Campeonato Femenino.

Las Albas enfrentan como visitante a las Cruzadas por la tercera fecha del torneo, en un partido que se va a jugar a las 11:00 horas en el estadio Santiago Bueras de Maipú, mientras que el de los equipos masculinos será a las 15:00 horas en Santa Laura.

En la previa de ambos encuentros asistieron a la conferencia de prensa de Colo Colo Maximiliano Falcón y Yanara Aedo. La futbolista habló con los medios en un segundo turno, en donde aprovechó de entregar la fórmula para que el fútbol femenino siga creciendo en el país:

"Si se pudieran jugar la mayoría de partidos de preliminar o que fueran partidos a fecha junta como éste que toca justo con Católica, yo creo que para el fútbol femenino en general sería lo ideal. Es una forma de promover que la gente lo vea y lo pueda conocer, creo que sería para mí lo esperado por todos los equipos de Primera División", comentó la mundialista con La Roja.

Aedo entregó una propuesta para hacer crecer al fútbol femenino en Chile | Foto: Colo Colo Femenino

Agregó Aedo que ésta propuesta "sería lo ideal, para nosotras como fútbol femenino es importante que el público que ve el fútbol masculino también pueda un poquito conocer el fútbol femenino porque no es que no sepan, sino es que no lo ven porque van más al masculino".

Respecto al momento que viven las colocolinas, la campeona de América en 2012 indicó que "estamos en un momento que creo es bueno para nosotras, está viniendo mucha gente al estadio, nos está acompañando mucho. Nos estamos sintiendo bien porque estamos apoyadas por el club y por la gente", cerró.