Cuando Cristiano Ronaldo dejó la Juventus y prefirió volver al Manchester United que los muchísimos euros que le ofrecía el Manchester City y Josep Guardiola, se pensó que sería el comienzo de una historia feliz, pero con el paso del tiempo, todo se ha ido deteriorando.

La mala campaña de los Red Devils dejó como cara visible al portugués, tanto, que se especuló con su salida a comienzo de temporada, algo que en definitiva no ocurrió, y CR7 se terminó quedando.

Pero, en el inicio de la Premier League, el Bicho ha sido banca, algo totalmente ajeno a su naturaleza, por eso no llama la atención lo dicho por Rio Ferdinand, ex compañero del atacante, que en el programa Vibe with Five se refirió a la molestia de la estrella mundial.

"Sé con certeza que estará absolutamente furioso. Olvídense de quién está jugando en su lugar, el tema es que él no está comenzando los partidos", afirmó.

Rio Ferdinand revela que CR7 no está nada de feliz en el Manchester United (Getty Images)

El ex defensor cree que "no puedes hacer lo que él ha hecho en su carrera durante esta increíble cantidad de tiempo en los niveles que ha estado jugando y ser alguien que aceptara no ser titular y ser suplente de un equipo que no está en la Liga de Campeones. La gente dice que debería estar bien, que estará bien. Que debería ser un jugador de equipo. Para algunas personas eso es genial. Pero Cristiano Ronaldo no tiene esa constitución, no puedes esperar que cambie a sus 37 años".

Ferdinand piensa en el momento de Cristiano Ronaldo asegurando que "no importa lo que digan los demás sobre correr, presionar... estará ahí sentado diciendo: 'Marqué 24 goles el año pasado, dime, ¿cuántas veces alguien más se acercó a eso en este equipo?' Él conocerá las estadísticas porque mira todo y dirá: 'Le conseguí a este equipo más puntos que nadie el año pasado con los goles que anoté'. Definitivamente no será feliz".