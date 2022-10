El criticado delantero Gonzalo Higuaín realizó el anuncio que no continuará más su carrera como futbolista y que su proceso culmina con su participación en el Inter de Miami.

Dijo adiós entre lágrimas y sin Copa América: Gonzalo Pipita Higuaín anuncia que dejará el fútbol a fines de temporadas tras no lograr ningún título con Argentina

Uno de los delanteros más criticados en la última década es Gonzalo Higuaín. El Pipita, a los 34 años, realizó un anunció que enmudeció al mundo del fútbol y el artillero dejará la actividad a fines de la campaña de esta temporada con el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, luego de una carrera con varios altibajos y con las críticas por lo que realizó en la Selección Argentina, donde no logró ganar ningún título y perdió las dos Copas América ante Chile.

El artillero, con pasos por el Real Madrid y el Napoli, renunció a la Albiceleste en 2019, luego de todas las críticas que recibió en el ataque del cuadro transandino por perder goles cruciales como en el Mundial de 2014, en la final de la Copa América con Chile y no logró sacudirse de la mala onda en la ofensiva de su Selección. Finalmente, eso le costó un mal recuerdo y un karma, a pesar que realizó una gran carrera con 32 tantos con los colores de su país.

Hoy, en la conferencia de prensa en el Inter Miami, el delantero dijo que "les quiero contar mi historia. Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, vengo analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos.

Además, el exjugador de River Plate lloró por el momento y agregó que "me duele en el alma todo esto, pero ya es el momento de empezar otras aventuras y disfrutar de los últimos partidos jugando al fútbol. Creo que es el momento de cerrar mi carrera como soñaba y lo estoy haciendo".

ver también Hinchas de River pierden la paciencia con Pablo Solari en Argentina

Para culminar su conferencia, Higuaín manifestó con la voz cortada y lágrimas por doquier que "muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Llegó el momento de decir adiós". El transandino tiene dos partidos más con el Inter Miami ante el Orlando City y el Montreal.

Durante su carrera actuó en River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, y la MLS. Con Argentina jugó en tres Mundiales y en la misma cantidad que Copas América. No pudo ganar nada representando a su país.