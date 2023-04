El ex entrenador de La Roja aclaró sus dichos sobre el inminente arribo del argentino Marcelo Bielsa a la Celeste.

Pese a que se conoció el acuerdo entre Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay a principios de abril, el 'Loco' aún no llega a Montevideo para ponerse el buzo de la 'Celeste', aunque es casi inminente.

Su llegada provocó diversos ecos en Chile, no solo por ser el país en donde dejó huella por haber clasificado al Mundial de Sudáfrica 2010, ya que también por haber sido criticado por el saliente entrenador de La Roja, Martín Lasarte. "No me gusta que venga un técnico extranjero a dirigir a Uruguay", expresó a una radio charrúa 'Machete' sobre la llegada del argentino.

Pero en conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports Uruguay, Lasarte puso marcha atrás a sus dichos y aprovechó de alabar a Bielsa:

"Lo que yo había opinado era que, dado que la Eliminatoria es más sencilla y es un período nuevo, me pareció una buena oportunidad para empezar un proceso con un técnico compatriota, pero eso no significa que otro técnico no pueda venir, al contrario, nada que ver", fueron las primeras declaraciones de 'Machete' sobre su controvertida opinión.

LAsarte rectificó sus dichos contra la llegada de Bielsa a Uruguay | Foto: Getty

Agregó que "con estas cosas de los videos cortos en redes sociales de repente te ves en una lista de los que le dicen no a Bielsa, pero qué vas a hacer, ja, no podes estar tapándolo. Bielsa es un entrenador prestigiosísimo con un bagaje importante, con una pauta de conducta de vida que se traslada al campo de juego, en eso me parece medio pariente de [Óscar] Tabárez en algunas cosas".

También tuvo palabras para lo hecho por Bielsa en la selección chilena: "Lo que generó en Chile fue una revolución [...] En el fútbol muchas veces lo más importante es convencer y seducir, y la manera en que Marcelo intentó llevar a cabo era la adecuada para el momento de Chile".

Si se concreta en las próximas jornadas la llegada de Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, su primer partido en las Clasificatorias a Norteamérica 2026 será precisamente ante Chile, conjunto dirigido por su ex ayudante técnico Eduardo Berizzo.