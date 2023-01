El mercado de pases está en su máximo esplendor dentro de las grandes ligas del fútbol europeo, quienes aprovechan esta ventana de transferencia para reforzar sus plantillas pensando en lo que es la etapa final de la temporada 22/23 en las distintas competiciones del mundo.

Los jugadores nacionales no han quedado al margen de este intenso mercado y en las últimas horas, una de las grandes promesas de la zaga de la Selección Chilena comenzó a ser vinculado con un equipo de la Ligue 1.

Se trata del jugador formado en la Universidad Católica y que hoy milita en el Palmeiras de Brasil, Benjamín Kuscevic, quien hoy en día estaría en el radar del Toulouse del fútbol francés, club que busca la fórmula perfecta para poder quedarse con la carta del jugador en esta temporada.

Según informó el medio partidario del club ‘Les Violets’, el equipo que hoy milita en la medianía de la tabla de la máxima competición del fútbol de Francia estaría dispuesto de pagar entre 3 a 4 millones de euros para concretar la llegada del zaguero de ‘La Roja’.

El defensor del Palmeiras podría dar el gran paso al fútbol francés | Foto: Getty Images

El jugador nacional que no ha tenido mucha participación en el Palmeiras desde su llegada, tiene contrato con el club hasta el 2025, por lo que el ex UC no ve con malos ojos el poder partir para concretar su gran deseo de llegar al fútbol europeo.

Kuscevic ha recibido variados sondeos desde el Viejo Continente y en las próximas semanas debería conocer con mayor claridad que le deparará esta primera parte del 2023, ya que el mercado en el fútbol de europeo finaliza el 1 de febrero.