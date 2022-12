Argentina está de fiesta después de haber obtenido su tercera copa del mundo derrotando a Francia en una final que quedará en el recuerdo del mundo futbolero por haber sido una de las más apasionantes de las que se tenga recuerdo.

Quien se consolidó en esta cita mundialista fue nada más ni nada menos que Lionel Messi, el astro del PSG quien lideró a su país a un tercer mundial y fue decisivo para que el máximo trofeo a nivel de selecciones volviera a Sudamérica tras 20 años.

“Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, aseguró Messi.

Messi se consagró como campeón del mundo. | Foto: Getty Images

Pese a que se especulaba que Qatar 2022 podría ser el fin de su aventura con la albiceleste para bien o para mal, fue el mismo Messi quien se encargó de disipar las dudas respecto a su futuro con la camiseta de Argentina.

“Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, el Mundial… se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, manifestó.

De esta manera, no sería raro ver a Lionel Messi defendiendo los colores de Argentina en las próximas eliminatorias con miras al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y la Copa América 2024 que aún no tiene definida su sede.