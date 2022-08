Uno de los bravos defensas que tuvo el Manchester United fue sin lugar a dudas Rio Ferdinand, bravo en la cancha traspasó toda su fiereza al micrófono una vez que colgó los botines, entrando en grandes polémicas a la hora de criticar a los jugadores.

Más relajado, el ex seleccionado inglés participó del podcast 'Live with FIVE' donde se vio obligado a elegir a los jugadores que más odió mientras era un protagonista de la Premier League (la que puedes disfrutar en Star Plus) donde eligió a un español y a un italiano.

"Fernando Torres no me caía bien. Una vez durante un partido me golpeó en el pie mientras el balón estaba en el otro lado del campo. Tuvieron que suturarme el pie", confesó.

Detallando que "el balón estaba muy lejos y ya habíamos tenido algún choque durante el partido. Al final del primer tiempo me quité la bota, fue lo peor que pude hacer. Se me hinchó el pie, me pusieron puntos, me dieron analgésico, me volví a calzar y regresé al campo. Me dolió mucho, todavía tengo una cicatriz".

Rio Ferdinand tuvo varios encontronazos con Mario Balotelli (Getty Images)

Con Balotelli del odio al amor

Rio Ferdinand además se acordó de otro delantero que le hizo sacar canas verdes. "Odiaba a Balotelli, lo odiaba. Hizo un par de cosas que no me gustaron con la afición y pensé que era grosero. Ahora hablamos y es un tipo maravilloso", aseguró.

El inglés además nombró a Luis Suárez, Robbie Savage y Kevin Davies.