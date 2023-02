¡Lo llaman traidor! David Alaba recibe amenazas por votar a Messi en los premios The Best

Durante la jornada de ayer lunes el delantero argentino Lionel Messi ganó el premio de Mejor Jugador del Mundo en los premios The Best 2022, los cuales se realizaron en Francia. Uno de los que votó a Messi fue David Alaba, capitán de la Selección de Austria y defensa del Real Madrid, quien se llenó de críticas por no haber votado a Karim Benzema, otro de los candidatos al premio y compañero de Alaba en el equipo español.

Parte de los encargados de elegir a los ganadores del eventos son los 211 capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA, entre ellas está la Selección de Austria, país que tiene a David Alaba como capitán. A raíz del voto de su elección, Alaba recibió críticas y amenazas en redes sociales, además algunos hinchas del Real Madrid lo trataron de traidor y pidieron su salida del club.

Alaba publicó una historia a través de la red social de Instagram en la cual explicó la razón por la cual votó por Messi en lugar de Benzema. “En la Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no solo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos”.

Alaba explicó en Instagram su voto por Messi en The Best | Instagram David Alaba

“Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo, todavía lo es, sin lugar a dudas”, agregó Alaba en su historia de Instagram.

Lionel Messi se llevó el premio de Mejor Jugador del Mundo en los premios The Best 2022, galardón que se llevó por segunda vez en su carrera, el primero lo había ganado en 2019. Messi venció a Karim Benzema y Kylian Mbappé en la edición de 2022.