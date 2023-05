Este miércoles Marcelo Bielsa dio su primera conferencia de prensa en Montevideo como el nuevo entrenador de Uruguay, donde tendrá la misión de llevar a la Celeste al próximo Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Un periodista charrúa le preguntó al Loco sobre las palabras que virtió Martín Lasarte, el que criticó su llegada asegurando “que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya. Esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección”.

Igualmente Machete bajó un cambio y explicó su comentario asegurando que “lo que yo había opinado era que, dado que la Eliminatoria es más sencilla y es un período nuevo, me pareció una buena oportunidad para empezar un proceso con un técnico compatriota; eso no significa que otro técnico no pueda venir, al contrario”.

Bielsa dejó en claro que no quiere polémica en el inicio de su proceso y respondió que “se puso mucho énfasis en Lasarte, pero para mí es un caballero. No creo que haya dicho nada imprudente”.

Marcelo Bielsa es el nuevo entrenador de Uruguay y le respondió a Martín Lasarte

La anécdota de Marcelo Bielsa con Martín Lasarte: "Siempre me reproché esa conducta

Para luego contar una anécdota con el ex entrenador de la selección chilena. “Un día Lasarte dirigía a la Real Sociedad y no sé si yo tenía alguna posibilidad de sucederlo más adelante y fui a ver un partido a San Sebastián y después siempre me reproché esa conducta. Y él nunca me la reclamó”, indicó.

Bielsa siguió tirándole flores a su colega, afirmando que “siempre me pareció un tipo correctísimo. Lo que él dijo no merece ningún reproche ni lo que dijeron ninguno de los otros entrenadores uruguayos, me parece muy legítimo”.

Para finalizar el ex Leeds United argumentó que “hay tantos uruguayos dirigiendo fuera de Uruguay que me parece que no hay nada puesto en tela de juicio. Son mezclas de sentimientos, de pertenencia hacia lo propio que me parece muy justificada”.