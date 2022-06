Es un hecho que Arturo Vidal no va a seguir en el Inter de Milán, por lo que su futuro está en boca de todos en este mercado de pases. El deseo del crack nacional es seguir peleando títulos, por lo que ve con buenos ojos volver a un club grande de Sudamérica y por eso Boca Juniors irrumpe como un posible destino.

Esta posibilidad ha generado mucha expectación en la prensa argentina, donde abundan los buenos comentarios para el King y lo esperan con los brazos abiertos. Esto fue abordado por Marcelo Espina, alguien que conoce de sobra al volante considerando que lo hizo debutar profesionalmente, y sostiene que tiene todo para ganarse al exigente hincha xeneize.

“Voy a plantear algo, pero para mí Vidal calza perfecto, sobre todo por temperamento. Antes puse el ejemplo de que es como Medel cuando vino a Boca, son iguales, y la gente lo quiere”, expuso en el programa ESPN F90 de Argentina.

Al ser consultado por las dudas en torno a la personalidad del mediocampista, el Cabezón aseguró que no tendrá ningún problema para adaptarse a la disciplina del fútbol argentino. “Lo hice debutar, lo conozco de chiquito, es un jugador fantástico y por eso sé que calza a la perfección en Boca. Es un chico recontraprofesional, no es de carácter especial y lo conocí cuando no tenía nada”, complementó.

Sin dudas su fichaje significaría un alto desembolso por tratarse de un futbolista de trayectoria internacional, por lo que su caso fue comparado con el de Eduardo Salvio, quien llegó desde el Benfica a Boca, pero su impacto futbolístico fue decreciendo al punto de que no fue renovado.

“Haciendo un análisis y uniéndolo con lo de Salvio, ¿No se contradice la posible contratación de futbolistas de esa envergadura, pero con esa edad que pueden tapar a jugadores jóvenes? Es un análisis de política deportiva”, planteó el Calamar.

Arturo Vidal aún no define su futuro. / FOTO: Guillermo Salazar

Por ahora no hay muchas certezas en torno al futuro de Arturo Vidal, aunque en Argentina advierten que el jugador espera un llamado de Juan Román Riquelme para negociar con Boca Juniors.