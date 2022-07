En las últimas horas diversos medios argentinos confirmaron que Boca Juniors presentó una propuesta formal a Arturo Vidal, jugador con el que pretenden dar un golpe al mercado de pases de Argentina. Es un hecho que el volante dejará el Inter de Milán y Sudamérica aparece como su más seguro destino.

Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, lo espera con los brazos abiertos y en la prensa trasandina ya alucinan con el aporte que podría dar el King a la competición.

Pero el mítico ex 10 xeneize no es el único que se deshizo en elogios para el crack chileno. Otro ídolo histórico como Martín Palermo, quien además conoce de sobra el fútbol chileno por sus pasos en Unión Española y Curicó Unido, habló sin filtro en ESPN F12 de su posible llegada al elenco argentino.

"Vidal es un jugador para Boca. Es un futbolista de gran calidad, es indiscutible eso", fue el contundente análisis del Titán a la hora de imaginarse al formado en Colo Colo en el club donde se consagró como su goleador histórico.

Arturo Vidal aún no define su futuro. / FOTO: Getty Images

En esa misma línea, el delantero fue mucho más allá y señaló que "si yo fuera Vidal vendría a Boca. Además, sería pensando a futuro. Lo haría como algo prolongado, no para venir un año, jugar la Copa e irse, Boca lo tiene que pensar a futuro. Es un futbolista para potenciar el club", agregó.

De todos modos, pidió responsabilidad a la hora de analizar si Boca Juniors está al alcance de lo que pretende económicamente el King. "La dirigencia y el entrenador deben consensuar. Es el club el que puede decir 'no estamos al alcance de un jugador como Vidal, no me lo pidas más' o si. Ahí puedes aclarar toda duda para el entrenador y la expectativa de la gente", cerró.