Luego de una semana de descanso, este martes regresa la Champions League, el torneo continental de clubes más importante de Europa. Equipos como el PSG o el Chelsea buscarán no quedar eliminados tempranamente de la "Orejona".

Programación de esta semana de la Champions League

Martes 7 de marzo

Chelsea (0) vs Borussia Dortmund (1) - 17:00 horas de Chile por Fox Sports 1 y STAR+.

Benfica (2) vs Brujas (0) - 17:00 horas de Chile por ESPN y STAR+.

Miércoles 8 de marzo

Bayern Múnich (1) vs PSG (0) - 17:00 horas de Chile por ESPN y STAR+.

Tottenham (0) vs AC Milan (1) - 17:00 horas de Chile por Fox Sports 1 y STAR+.

Chelsea y PSG buscan la remontada

Dos importantes equipos europeos como Chelsea y París Saint-Germain deben remontar el marcador en sus respectivas llaves para seguir en carrera por la Champions League, ambos contra los dos equipos más importantes de Alemania.

PSG debe vencer como visitante en el Allianz Arena a Bayern Múnich por lo menos por un gol para forzar el tiempo extra, mientras que Chelsea debe hacer lo mismo ante el Borussia Dortmund, aunque en este caso lo debe hacer como local en el Stamford Bridge de Londres.

Chelsea disputa como local la revancha ante Borussia Dortmund | Foto: Getty

¿Cuándo se juegan los otros partidos de octavos de final?

Este martes y miércoles se definen los cuatro primeros clasificados a los cuartos de final, pero aún faltarían otro cuatro clubes para la ronda de los ocho mejores, la que se va a jugar los días martes 14 y miércoles 15 de marzo.

Aquella semana tendrá partidos como el Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs RB Leipzig, Napoli vs Frankfurt y Porto vs Inter. Una vez finalizada esta etapa, se realizará el sorteo de los cuartos de final de la competición.